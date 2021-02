Vorig jaar bracht Sony Horizon: Zero Dawn uit voor pc en toen gaf het bedrijf al aan meerdere PlayStation exclusives naar het platform te willen brengen. Het is enige tijd stil geweest, maar de volgende titel die een release op pc zal zien is Days Gone. Hoewel er nog geen datum bekend is, is het de bedoeling dat de pc-versie van Days Gone in de lente verschijnt.

De reden dat Sony voormalig exclusieve games op pc uitbrengt is omdat de titels zo een nog groter publiek kunnen bereiken. Daarnaast zijn de kosten voor het maken van games omhoog gegaan en dit levert Sony een nieuwe manier op om de investering terug te verdienen. Maar Sony past hier wel een ietwat voorzichtige benadering op toe.

Zo zegt Jim Ryan in gesprek met GQ Magazine dat ze de pc release van Horizon: Zero Dawn vanuit een PlayStation community perspectief bekeken hebben. Er was niet massaal een tegengeluid te horen vanuit die community, wat Sony als een soort bevestiging ziet dat het PlayStation publiek ‘akkoord’ ging.

“We assessed the exercise in two ways. Firstly, in terms of the straightforward success of the activity of publishing the game on PC, people liked it and they bought it. We also looked at it through the lens of what the PlayStation community thought about it. There was no massive adverse reaction to it. So we will continue to take mission steps in this direction.”

Days Gone mag dan de volgende titel zijn, volgens GQ is Sony van plan om een ‘hele reeks’ exclusieve PlayStation games naar pc te brengen. Daarover trad Ryan echter nog niet in details.