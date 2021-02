Heavy Metal Machines is sinds gisteren in de PlayStation Store te vinden voor de PlayStation 4. Er is alleen niet echt veel informatie voorafgaand aan de release over deze free-to-play titel gedeeld. Daarom is er nu een video beschikbaar gesteld die laat zien wat je van de game kunt verwachten. Deze video kan je onder dit bericht checken.

Heavy Metal Machines schotelt je een game voor waarin je in een auto in intense gevechten terecht komt. Twee teams van ieder vier wagens strijden tegen elkaar in een post-apocalyptische arena waar je een bom in de basis van je tegenstander moet zien te krijgen. De game zal regelmatig van nieuwe content worden voorzien en volgens de ontwikkelaar bevat de game geen ‘pay-to-win’ microtransacties.

Als PlayStation-bezitter krijg je tot 8 maart gratis het ‘Battle Pass Pack’. Deze bevat de Battle Pass voor dit seizoen, drie personages en een aantal cosmetische items.