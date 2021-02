De maandelijkse ‘gratis’ games van PlayStation Plus zijn over het algemeen wat oudere titels. Zo nu en dan zien we echter ook nieuwe titels direct via deze service gelanceerd worden. Rocket League was daar in het verleden een uitstekend voorbeeld van. Dankzij PlayStation Plus zijn onnoemelijk veel mensen met deze titel in aanraking gekomen en ontwikkelaar Psyonix sprak van een gigantisch succes.

Recent hebben we nog wat voorbeelden gezien, zo was Bugsnax direct bij de release van de PlayStation 5 gratis voor abonnees en sinds begin februari is de nieuwe titel Destruction AllStars kosteloos te downloaden. Dit is een aanpak die Sony vaker gaat toepassen, want het is een innovatieve manier om games uit te brengen die goed voor Sony werkt. Bovendien merken ze dat de PlayStation Plus abonnees het erg kunnen waarderen.