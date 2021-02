Alle delen in de Yakuza-serie zijn te spelen in het Westen, maar er zijn ook spin-offs in de serie verschenen die hier niet zijn uitgekomen. Het hoofd van ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku – Daisuke Sato – heeft tegenover JPGames.de laten weten dat hij overweegt om deze toch te lokaliseren.

De Yakuza-serie is al een lange tijd populair in Japan en nu komt het Westen ook opzetten. Het is dan wellicht een goed idee om Yakuza Ishin en Yakuza Kenzan – die beide voor de PlayStation 3 en 4 uitkwamen – naar Europa en Amerika te brengen. Sato is het hiermee eens en overweegt een lokalisatie. Er zal dan wel wat meer werk mee gemoeid zijn dan bij een simpele port, dus dat bemoeilijkt de beslissing enigszins.

“In my opinion, the action is one of the best in the series, so I’d like to localize them if we get the chance. However, the game is also close to 7 years old, so we may need to put in additional work to remake it instead of a simple port, so the decision is a bit more complicated.”