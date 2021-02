De gratis multiplayer voor Watch Dogs: Legion klinkt veelbelovend, maar is jammer genoeg uitgesteld tot 9 maart. De lancering van deze modus zal echter gepaard gaan met een betalende Season Pass, die ook nog heel wat singleplayer content te bieden heeft.

Op 9 maart zelf kunnen eigenaars van deze Season Pass al aan de slag met twee nieuwe missies:

• Guardian Protocol: DedSec spoort een algoritme op dat AI in staat stelt menselijke beslissingen te negeren. Als ze het niet vinden, kan het worden gebruikt om bewapende drones te veranderen in autonome beulen.

• Not in Our Name: Een geheime groep steelt DedSecs naam. Erger nog, ze stelen ook informatie zodat hun werkgever het kan gebruiken om hun slachtoffers te chanteren.

In de maanden die volgen, staan ook nog eens extra DedSec-missies, een nieuwe verhaallijn genaamd “Bloodline” én twee nieuwe personages op de planning. Degenen die de Gold, Ultimate of Collector’s Edition van de game hebben gekocht, zijn al in het bezit van de Season Pass, maar deze zal ook apart te koop zijn. Je kan de Season Pass hier apart aanschaffen.