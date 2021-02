Sony heeft een nieuwe editie van State of Play aangekondigd voor morgenavond 23.00 uur. Deze State of Play uitzending richt zich op tien PlayStation 4 en 5 games en er zitten een paar zogeheten ‘deep dives’ bij. Dat wil zeggen dat we uitgebreid bepaalde titels te zien zullen krijgen.

Met Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart die aan de horizon opdoemen, is de kans groot dat deze titels voorbij zullen komen. Of ze allebei aandacht krijgen is echter nog maar de vraag. Het kan immers ook zijn dat Sony de nieuwe game van Insomniac dichter op de release pas in de spotlights zet. Indien dat het geval is zal Returnal vast nu aan bod komen, gezien die game eerder uitkomt.

Wat er verder nog behandeld zal worden is afwachten, gezien er geen inhoudelijke details bekend zijn gemaakt. Wel mogen we ook nog nieuwe aankondigingen verwachten, maar voor welk platform is afwachten. De livestream kan je morgenavond uiteraard hier op PSX-Sense volgen en duurt 30 minuten. Uiteraard doen we ook live verslag van al het nieuws.