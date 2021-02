Ontwikkelaar Mediatonic Games laat op Twitter weten dat het vierde seizoen van Fall Guys een futuristische setting krijgt. In de korte teaser zie je dat het seizoen de subtitel Fall Guys 4041 meekrijgt. Het doet wat denken aan hoe tekenfilms in de jaren tachtig een futuristische setting portretteerde. Er zijn verder nog geen aanvullende details bekendgemaakt, echter gaat dat ongetwijfeld niet lang meer duren.

For Season 4, we're traveling to the future…

🤖 FALL GUYS 4041 🤖

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) February 23, 2021