Special: Een interessante monitor voor de PS5 – De PS5 is nog altijd moeilijk te bemachtigen, maar er zal een tijd komen dat het net zo makkelijk is als een paar onderbroeken kopen. Tot die tijd is het misschien voor sommigen de moeite waard om je te oriënteren op eventuele upgrades voor je set-up. Een high-end tv wil natuurlijk iedereen hebben, maar er zijn meerdere opties dan alleen dat. Genoeg gamers die ook de voorkeur hebben om op een monitor te gamen. De PS5 biedt helaas geen native 1440p output aan, wat tegenwoordig toch wel een beetje de sweetspot voor een monitor is. Dus een monitor op 4K of 1080p zal dan je keuze zijn, toch? MSI kan nog wel eens een interessante optie bieden voor de 1440p liefhebbers.

Wat is nu het probleem?

In ons artikel over resoluties leggen wij het een en ander uit hoe het reilen en zeilen werkt omtrent resoluties. Een tv is relatief gezien een vrij slim apparaat, omdat het verschillende soorten resolutie-inputs kan up en downscalen. Het ideale scenario is altijd een 1 op 1 input/output signaal op de native resolutie van een scherm. Dus op een 4K tv, wil je idealiter een 4K inputsignaal hebben uit de PS5 voor de meest optimale presentatie. Een 1080p signaal is dus lager en dus worden de pixels als het ware ‘uitgetrokken’ en daardoor krijg je dus minder scherp beeld op je 4K tv. Een tv heeft gelukkig meerdere output mogelijkheden, zodat een output signaal van 1080p er gewoon prima uitziet op een 4K paneel.

Een monitor is een relatief dom ding. Wat er gebeurt met een PS5 4K output op een 1440p monitor is het volgende: je 4K output wordt gedownscaled naar een 1080p resolutie en vervolgens geupscaled naar een 1440p resolutie. Dit resulteert, simpel gezegd, in erg lelijk beeld. Daarom wil je voor optimale monitor support dat je console de native resolutie van je monitor ondersteund om dit soort rare scaling praktijken te voorkomen. Kortom, je wil eigenlijk voor een 1440p monitor dat de PS5 een native 1440p output ondersteund. Maar iedereen weet hoe het daarmee zit, die ondersteuning is er niet en lijkt er ook niet echt te komen. De reden om überhaupt voor een 1440p scherm te gaan is dat het een mooie middenweg is voor pc-gamers om in een resolutie te gamen die hoog genoeg is, terwijl de meeste van dit soort schermen ook nog eens een hoge refresh rate ondersteunen op een wat kleiner formaat.

MSI to the rescue!

Door het ontbreken van een native 1440p output op de PS5 zijn monitor gamers ‘gedwongen’ om naar schermen te kijken die of 4K ondersteunen of 1080p. Waarbij het meest optimale voor de PS5 op papier een 4K monitor is, die altijd een wat hoger prijskaartje heeft. Ware het niet dat MSI hiervoor iets heeft gevonden. Op hun laatste modellen, waaronder de MAG274QRF-QD die wij van MSI hebben mogen proberen, zit een Console Mode functie. Deze functie maakt het dus mogelijk om elke gewenste output van de PS5 zo scherp mogelijk weer te geven op dit 27 inch IPS paneel. Vooral dit model, dat vorig jaar is uitgekomen, is een mooie aanrader voor gamers die graag op 1440p willen gamen, op zowel een PS5 als pc, én willen genieten van 120 fps indien een game daarvoor ondersteuning biedt (op de PS5).

Natuurlijk hebben we dit ook uitgebreid getest. Met Devil May Cry 5: Special Edition hebben we via verschillende performance modi kunnen schakelen om vrijwel alle varianten van output te kunnen uitproberen. De monitor reageert hier subliem op. Het switchen van 4K met 60Hz naar 1440p met 120 fps gaat als een zonnetje, terwijl de resolutie altijd adequaat scherp blijft in elke vorm van output dan ook, die door de PS5 uitgezonden wordt. De hoge refresh rate op dit scherm komt tijdens het gamen ook goed tot zijn recht, want met 1ms responsietijd heb je minimaal last van ghosting. Bij snelle actie krijg je daardoor een mooie rustige 120 fps te zien, zonder dat alles er erg blurry uitziet.

Heftige kleuren, wel goeie performance

Het is niet alleen een lofzang over deze monitor. De kleuren zijn namelijk erg gesatureerd, kortom je hebt te maken met erg felle kleuren. De monitor kan ook niet gekalibreerd worden via het controle paneel, dus je als je fan bent van wat natuurlijkere kleuren in je games, hoeft de MAG274QRF-QD geen monitor voor jou te zijn. Omdat dit geen uitgebreide review is, gaan we niet al te diep in op wat precies echt zo goed of echt zo slecht is. Wat we bijvoorbeeld wel graag even willen aanstippen, is dat de QD in de naam van dit model aanduidt dat het gaat om Quantum Dot, de soort technologie die in dit IPS paneel wordt gebruikt. Dit zorgt er mede voor dat de kleuren zo fel kunnen zijn.

Ook heeft de MAG274QRF-QD HDR ondersteuning, maar wat het geval is bij vrijwel alle monitors, is dat het aantal nits gewoonweg te laag is (300 nits), waardoor HDR nooit goed uit de verf komt in vergelijking met een tv die minstens 800 nits heeft met extreme kleurcontrasten en diepe zwartwaardes. Dat is namelijk nog een andere nadeel van de MAG274QRF-QD, omdat het een IPS paneel betreft zullen je zwartwaardes niet zo diep zijn als dat van een VA paneel. Hoewel in dit geval de MAG274QRF-QD een mooie prestatie levert op dit vlak, kan je er niet onderuit dat een VA paneel beter om kan gaan met zwartwaardes.

De concurrentie?

Het is niet een goedkoop scherm waar we het over hebben. Tussen de 550 en 600 euro is de gemiddelde verkoopprijs van deze monitor. Een behoorlijk prijskaartje, maar wel een redelijke prijs voor wat het biedt als je kijkt naar andere merken. Want de markt biedt veel op het moment: LG, Dell en Samsung hebben allemaal wel een scherm die interessant zijn om naar te kijken en die zeer vergelijkbaar zijn met de MAG274QRF-QD. Vooral de Samsung Odyssey schermen zijn ontzettend goed, maar hebben als nadeel dat het helemaal een dure grap wordt. Maar dat hoort erbij, monitors die een goede prestatie leveren kosten nu eenmaal veel geld.

We gaan niks aansmeren, maar…

De MAG274QRF-QD is zeker geen perfecte monitor, maar dat zijn ze geen van allen die nu op de markt te vinden zijn. Hetzelfde geldt in bepaalde mate natuurlijk ook voor televisies, waardoor de MAG274QRF-QD een mooie tussenweg biedt voor gamers die op een pc willen gamen, maar ook op een PS5. We kunnen er niet onderuit dat de Console Mode van MSI een mooie oplossing biedt voor deze groep gamers, en we vinden het daarom wel zo gepast om daar een heads-up over te geven. Mocht je nu toe zijn aan een nieuw scherm dat je op veel terreinen kan ondersteunen bij het gamen, dan is de MAG274QRF-QD een leuke optie om eens nader naar te kijken.