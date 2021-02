Er is alweer een nieuwe sale online gegaan in de PlayStation Store en die is gericht op het zeer brede aanbod van Indies. Hieronder vallen diverse kleine games, maar ook zeker titels met een flinke naam waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 75%.

We hebben zoals gebruikelijk een greep uit het aanbod hieronder op een rijtje gezet, maar dat is lang niet alles. De sale omvat behoorlijk wat titels en voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. Neem het zeker even door, wellicht zit er wat leuks voor je tussen!

Fall Guys: Ultimate Knockout – Van €19,99 voor €14,99

Cuphead – Van €19,99 voor €14,99

Gang Beasts – Van €19,99 voor €9,99

Planet Coaster: Deluxe-editie PS4 & PS5 – Van €54,99 voor €38,49

Overcooked! 2 – Van €24,99 voor €12,49

Stranded Deep – Van €19,99 voor €11,99

Job Simulator – Van €19,99 voor €12,99

Human: Fall Flat – Van €14,99 voor €7,49

Untitled Goose Game – Van €19,99 voor €13,99

Ultimate Chicken Horse – Van €17,99 voor €8,99

Worms Battlegrounds – Van €24,99 voor €6,99

Hollow Knight: Voidheart Edition – Van €14,49 voor €5,79

Outlast – Van €18,99 voor €2,84

The Long Dark – Van €24,99 voor €12,49

Paw Patrol is niets te dol! – Van €39,99 voor €17,99

JUMANJI: De videogame – Van €39,99 voor €17,99

911 Operator – Van €17,99 voor €8,09

Void Bastards – Van €29,99 voor €19,49

Hand of Fate 2 – Van €24,99 voor €7,49

Citadel: Forged with Fire – Van €39,99 voor €19,99

Youtubers Life OMG – Van €29,99 voor €17,99

Airport Simulator 2019 – Van €29,99 voor €10,49

Car Mechanic Simulator – Mercedes-Benz DLC – Van €5,49 voor €3,29

Mini Motor Racing X – Van €24,99 voor €9,99

Construction – The Simulation – Van €24,99 voor €7,49

Banner Saga 2 – Van €24,99 voor €4,99

Victor Vran Overkill Edition – Van €39,99 voor €9,99

State of Mind – Van €39,99 voor €3,99

Get Even – Van €29,99 voor €4,79

Ashen: Nightstorm Isle – Van €9,99 voor €4,49

Transformers: Battlegrounds – Van €39,99 voor €23,99

The Flame in the Flood: Complete Edition – Van €14,99 voor €2,99

