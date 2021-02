Een nieuwe week betekent vaak een nieuwe PlayStation Store deal van de week en dat is nu niet anders. Deze week is A Plague Tale: Innocence in de aanbieding, waarbij de korting behoorlijk oploopt. Normaal kost deze titel €49,99, maar je schaft deze nu tijdelijk voor slechts €12,49 aan. Niet gek, toch?

Het betreft hier een game voor de PlayStation 4, maar die is natuurlijk via backwards compatibility van de PlayStation 5 ook op dat platform te spelen. Bij interesse in de game kan je hier in de PlayStation Store terecht. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.