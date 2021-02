Ubisoft heeft verschillende games in ontwikkeling en een daarvan is Roller Champions. Deze game zal voor de release speelbaar zijn middels een gesloten beta en hoewel codes bemachtigen ietwat lastig is, zal het wel live te volgen zijn. Dit gaat op een ietwat andere manier dan gebruikelijk, zo hebben Ubisoft en Red Bull Nederland aangekondigd.

Beide bedrijven hebben de handen ineengeslagen voor een livestream aanstaande zaterdag, waar de game uitgebreid getoond en gespeeld zal worden. Deze stream begint zaterdag om 19.00 uur en dat is wanneer ook gelijk het eerste toernooi van de game zal plaatsvinden, en dat nog voor de release.

Bekende casters Stijn ‘Hap’ Hapers en Thiadrik ‘Toldersma’ Oldersma zullen het evenement casten, wat live te volgen is via Red Bull Nederland: Twitch.tv/redbullned. Interesse om zelf ook mee te doen of om de beta te spelen? Dan kan je hier terecht en duimen maar.