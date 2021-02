Dat er een remake van NieR Replicant aan zit te komen is al bijna een jaar bekend. Toch is er nog niet heel veel gameplay van de game getoond. Tijd dus voor een nieuwe video, die je meer van het spel laat zien. Deze check je zoals altijd onder dit bericht.

NieR Replicant ver.1.22474487139 komt onder andere uit voor de PlayStation 4 en zal buiten betere graphics ook een vechtsysteem kennen dat flink verschilt van het origineel. Er is namelijk gekozen om dit onderdeel meer te laten lijken op dat van NieR: Automata. Het eindresultaat kan je ervaren op 23 april, want dan ligt de game in de winkels.