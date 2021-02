Rainbow Six Siege is al meer dan vijf jaar oud, maar nog steeds krijgt de game uitvoerige ondersteunen door Ubisoft. De volgende stap is dat de game cross-play en cross-progression gaat krijgen, zo heeft director Jean-Baptiste Halle laten weten tegenover PCGamer.

De game van Ubisoft wordt nog steeds veelvuldig gespeeld en daarom was het voor de Franse uitgever/ontwikkelaar een logische stap om ook voor een current-gen versie te zorgen. De volgende stap is om alle platformen met elkaar samen te laten spelen en daarom is Ubisoft bezig met cross-play voor Rainbow Six Siege.

Dit is echter niet het enige. Gamers die upgraden van console kunnen binnenkort ook hun progressie meenemen, dit door middel van cross-progression. Zo hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen als je een PlayStation 5 koopt.