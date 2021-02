Iets meer dan een half jaar geleden bracht THQ Nordic de remake van Destroy All Humans! uit. Hier is nu een nieuwe video van verschenen en deze lijkt te teasen dat het tweede deel dezelfde behandeling krijgt.

Destroy All Humans! is op Steam voor de helft van de prijs te krijgen en om deze reden is er een nieuwe video van de game online gegaan. In de video duikt in het laatste stukje Crypto-138 op, het hoofdpersonage van Destroy All Humans! 2.

IGN heeft contact gehad met THQ Nordic en gevraagd of dit betekent dat er een remake van het tweede deel in aantocht is. Martin Kreuch gaf hier als volgt antwoord op:

“We can‘t explain it to ourselves who that other Furon clone is either. We’ve contacted all intelligence agencies we know and asked for support – Majestic, the KGB, that guy in a tinfoil hat outside our office screaming at a phone box every day… We think we are onto something though, and may have more intel to share soon!”

Dat klinkt enigszins als dat er inderdaad nog een remake onderweg is, maar details moeten we afwachten. De trailer waar het om gaat kan je hieronder bekijken.