Sinds Call of Duty: World at War zijn de zombies eigenlijk niet meer weg te denken uit de gigantische shooter-franchise. Ook in Black Ops Cold War zijn de ondoden weer aanwezig, maar als we de geruchten mogen geloven heeft uitgever Activision grotere plannen voor deze geliefde modus.

Volgens Tom ‘TheLongSensation’ Henderson – een insider die al eerder correcte informatie verschafte over Call of Duty en Battlefield-games – werkt men aan een apart Call of Duty Zombies project wat los staat van de hoofdserie. Dit laat Henderson weten op Twitter.

Henderson geeft hierbij geen verdere details zoals eventuele platforms, wie de ontwikkelaar is of wat het moet kosten. Het is voor nu dus een summier gerucht en dus is een korreltje zout aangeraden, in ieder geval tot er een officiële aankondiging volgt.