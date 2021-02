Het is bijna drie jaar geleden dat we voor het eerst iets van Dying Light 2 te zien hebben gekregen, en sindsdien is de game ook al meerdere keren uitgesteld en begin dit jaar werd zelfs één van de schrijvers de laan uitgestuurd.

De ontwikkeling van Dying Light 2 verloopt dus allerminst soepel en een rapportage van The Gamer meldt zelfs dat het hommeles is binnen de Poolse studio Techland. Het moraal onder de ontwikkelaars zou zich op een dieptepunt bevinden en in de afgelopen maanden zouden ongeveer 20 mensen de deuren van Techland achter zich dicht hebben getrokken.

Volgens huidige en ex-medewerkers van de studio zou een giftige werksfeer onderdeel zijn van de problemen, met geleverd werk wat plotseling niet goed genoeg meer is en wensen van het management die frequent veranderen.

“Company culture teaches you that you will never get anything approved. This is actually a well-known joke at Techland that nothing is ever approved including the name of the game. You can be told to redo some work you had approved for a month just because the CEO changed his mind after seeing something on the internet. Then you are being told that you work too slow and you have no skills to deliver any work on time.”

Tevens zegt men dat het verhaal van Dying Light 2 al meerdere keren is herschreven wat het voor zo’n groot project als Dying Light 2 onmogelijk maakt om progressie te boeken.

Techland CEO Pawel Marcheswka mocht tevens zijn zegje doen in de berichtgeving van The Gamer en hij geeft aan dat een hoog verloop van het personeel onderdeel is van de ontwikkeling van AAA-titels. Hij vindt het natuurlijk spijtig dat men besluit om Techland te verlaten, maar dat het soms ook nodig is om een nieuwe uitdaging te zoeken.

“Making games is tough and it is normal that sometimes there is a need to change the workplace and look for new challenges. I am very sorry that some of our employees left us and decided to find their way outside the structures of Techland but I’d always wish them the best.”

Als we het bericht mogen geloven heeft Techland in ieder geval nog veel te doen voordat ze überhaupt mogen nadenken over een releasedatum voor Dying Light 2. Het is maar te hopen dat ze hun problemen weten op te lossen en zich kunnen richten op het maken van een goede game.