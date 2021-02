Nadat Cyberpunk 2077 allesbehalve aan de verwachtingen voldeed, mede dankzij de beroerde performance op last-gen consoles, beloofde CD Projekt RED begin dit jaar meerdere grote updates uit te brengen voor de game. Een is inmiddels verschenen, de ander zou deze maand uitkomen. Gezien februari bijna voorbij is en er van een update geen teken van leven te bespeuren valt, leek uitstel onvermijdbaar.

Dat blijkt nu ook het geval te zijn. Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de grote 1.2 update die voor februari gepland stond het niet zal halen. De reden daartoe is de omvang van deze update én de recente cyberaanval. Dat hangt samen met elkaar, want hoewel de ontwikkelaar het er niet bij zegt, schijnen ontwikkelaars vanwege deze aanval al twee weken niet in te kunnen loggen op de servers van CD Projekt RED.

Het gevolg is dat een gedeelte van het team blijkbaar geen effectief werk kan verrichten, waardoor de vooruitgang erg langzaam is. Dat valt althans op te maken uit een bericht van journalist Jason Schreier. We zullen dus nog wat langer moeten wachten op deze update. Die staat nu voor de tweede helft van maart gepland.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021

It’s not the news we enjoy sharing, but we want to make sure we launch this update properly. Stay tuned for more information as the time draws closer. Thank you for your continued patience and support. 3/3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021