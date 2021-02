De ene remake wordt na de andere remaster op ons afgevuurd, met af en toe nog een ouderwetse port tussendoor. De meest recente ‘gouwe ouwe’ titel die we binnenkort opnieuw mogen verwelkomen, is Star Wars: Republic Commando. Deze tactische shooter is nog steeds een favoriet onder Star Wars fans, die de game binnenkort helemaal opnieuw kunnen beleven.

Ontwikkelaar Aspyr Media zal de heruitgave van Republic Commando op 6 april naar de PlayStation 4 brengen. De studio draagt loyaliteit hoog in het vaandel en zal dan ook zo trouw mogelijk blijven aan het origineel. Aangezien die game inmiddels meer dan 15 jaar oud is, zal er hier en daar gesleuteld worden aan de controls, om zo een meer moderne besturing te bieden.

Het valt uiteraard nog af te wachten of dit genoeg zal zijn om een game uit 2005 ook nu nog hoge toppen te laten scheren.