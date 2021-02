Sony gooit de laatste jaren vooral hoge ogen met titels die niet in Japan ontwikkeld werden. Denk dan aan games als The Last of Us (beide delen), Days Gone en Ghost of Tsushima, die met respectievelijk Naughty Dog, Sony Bend en Sucker Punch Productions telkens een Amerikaanse ontwikkelaar aan het roer hadden. Toch merkwaardig voor een grote uitgever die zijn oorsprong kende in het land van de rijzende zon. En een ontwikkeling die menig fan niet ontgaan is.

Sommige fans van het eerste uur verwijten Sony dat ze hun thuismarkt verwaarlozen. Japanse titels doen het in Japan weliswaar vaak erg goed, maar raken moeilijker wereldwijd verspreid. Hierdoor ontstaat logischerwijs de bezorgdheid dat Sony de Japanse markt in de toekomst meer en meer de rug zal toekeren. Volgens Jim Ryan – CEO van Sony Interactive Entertainment – hoeft echter niemand zich zorgen te maken. Sony blijft Japan hoog in het vaandel dragen.

Meer zelfs, als het aan Ryan ligt, zal Sony in de toekomst alleen maar meer moeite doen om Japanse titels ook wereldwijd tot succesverhalen te maken. Wij zijn alvast benieuwd.