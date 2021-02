Met Returnal vuurt Sony eind april een grote PS5-exclusieve titel op ons af. De eerste sinds de Demon’s Souls remake, al betreft het in dit geval zowaar een gloednieuwe IP. In deze psychologische survivalthriller word je op een vijandige planeet gedropt, waar je met het hart in de keel en een hand op je wapen naar hartenlust kan exploreren.

De nieuwste trailer plaatst deze planeet – die luistert naar de welluidende naam ‘Atropos’ – op de voorgrond. Uit de beelden blijkt meer dan ooit tevoren dat Returnal het moet hebben van een onheilspellende sfeer en bevreemdend leveldesign. Wij krijgen er alvast zin van om ons, inclusief ruimtehelm, zonder verpinken in het onbekende te storten.