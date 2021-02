Outriders staat gepland voor een release op 1 april, maar iedereen kan de game al voor de release uitproberen. People Can Fly en Square Enix brengen namelijk vandaag een speelbare demo uit en die bevat de proloog, het eerste hoofdstuk, alle vier de classes en de nodige wapens, gear en abilities.

Met een omvang van 22GB is de demo aan de vrij forse kant. Progressie die geboekt wordt, die zal mee te nemen zijn naar de uiteindelijke game. Meer over de demo kan je hier vinden en bij dezen de reminder dat je vanaf 18.00 uur de demo kan downloaden vanuit de PlayStation Store, want dat is het moment waarop deze live gaat.

Als laatste gaf de ontwikkelaar nog een video vrij die je 10 redenen geeft waarom je de demo zou moeten uitproberen.