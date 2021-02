Het nieuwe seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone is van start gegaan. Hiervoor dien je als speler wel eerst een update te downloaden en die is op de PS4 en PS5 17GB groot. Met de verscheidene updates die voor de games zijn uitgebracht, nemen de genoemde titels behoorlijk veel ruimte op de consoles in.

Activision heeft daarom een waarschuwing uit doen gaan dat met name spelers op de PlayStation 4 met een 500GB schijf mogelijk te maken krijgen met ruimtegebrek. Als Call of Duty: Modern Warfare, Warzone én Black Ops Cold War allemaal geïnstalleerd staan, dan raakt de ruimte op.

Dit heeft een effect voor de updates, want de harde schijf heeft meer ruimte nodig dan de genoemde 17GB. Dit vanwege het kopiëren na het downloaden. Dus mocht je deze titels op je console hebben staan, dan zul je waarschijnlijk content moeten deleten. Weet dat je in beide shooters – Warzone uitgezonderd – bepaalde onderdelen kunt verwijderen.

Heb je de singleplayer uitgespeeld in Modern Warfare en/of Cold War? Dan kan je dat onderdeel deleten, waardoor je nieuwe ruimte creëert. Dit kun je op een gemakkelijke wijze vanuit het menu van de games zelf regelen. Hetzelfde geldt voor de multiplayer of coöperatieve modi.