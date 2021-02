Henry Cavill vertolkt de hoofdrol in de The Witcher-serie op Netflix. Dit is niet het enige waar de acteur mee bezig is. Op Instagram heeft hij geteast aan welk project hij nog meer werkt en dat lijkt ook gebaseerd te zijn op een bekende gamereeks.

De post van Cavill laat een foto van hem zien met een papier in zijn hand, die wazig is gemaakt zodat je de woorden niet kunt zien. Game Pressure heeft echter software gebruikt om de woorden leesbaar te maken. In de tekst komen woorden als Cerberus, Reaper, Geth en Tali’Zorah voor. Deze hebben allemaal te maken met de Mass Effect-serie.

Het lijkt te gaan om een Wikipedia-pagina van Mass Effect 3, dus het gaat niet om een script voor een film of serie. Wel dient dit als een handig middel om acteurs een idee te geven waar het over gaat, hoewel dat in het geval van Cavill niet echt nodig is. Hij is een uitgesproken liefhebber van de franchise.

Hoe dan ook, met deze teaser lijkt de kans aanwezig dat er een film of tv-serie van Mass Effect onderweg is.