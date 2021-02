We hebben op de PlayStation 5 nog niet heel veel exclusieve games, dus Destruction AllStars was een welkome toevoeging. Al helemaal gezien deze nu tijdelijk gratis is voor PlayStation Plus abonnees. Maar wat gebeurt er zodra die tijd voorbij is? Sony speelt daar nu behoorlijk slim op in.

Zodra de gratis periode voor PlayStation Plus abonnees is afgelopen, zal Destruction AllStars het zeer vriendelijke prijskaartje van €19,99 hanteren. Logisch ook, je voelt je namelijk behoorlijk bescheten wanneer je bijvoorbeeld pas in mei jouw PlayStation 5 krijgt en dan tegen de zeventig euro af moet tikken om samen met je vrienden chaos in de arena te creëren.

Gratis blijft natuurlijk altijd het beste. Wat dat betreft hebben PlayStation Plus abonnees nog tot het einde van maart om Destruction AllStars gratis toe te voegen aan hun bibliotheek.