The Persistence begon als vr-exclusive, maar later kon je de game ook zonder de vr-headset op de PlayStation 4 spelen. Firesprite gaat nu weer een stapje verder en is bezig met een PS5-versie.

De game zal onder de naam The Persistence Enhanced niet alleen voor de console van Sony, maar ook voor pc en Xbox Series X|S uitkomen. Je mag straks in ieder geval een verbeterde belichting verwachten, alsook ray tracing. Tevens zal de game gebruikmaken van de unieke features van de DualSense controller.

Het origineel wist zeer goed te scoren, dus het ziet er naar uit dat de PlayStation 5 er weer een sterke titel bij krijgt.