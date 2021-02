Zoals weergegeven in de onderstaande aankondigingstrailer, zal Samurai Warriors 5 op 27 juli 2021 voor de PS4, Nintendo Switch, Xbox One en pc verschijnen. De game verschijnt niet alleen op de 27ste dag van de maand, maar zal ook uit 27 verschillende speelbare personages bestaan. Sommige personages zijn een nieuwe toevoeging aan de franchise, terwijl ook oudgedienden hun opwachting maken om zich weer in de strijd te mengen.

Zoals je hier al kon lezen, speelt het verhaal van de game zich af gedurende de Sengoku-periode, die gekenmerkt was door chaos en oorlogen in Japan. Daarnaast zijn er geheel nieuwe Musou-acties aan de franchise toegevoegd, waaronder nieuw ontworpen Musou Frenzy Attacks. Met deze nieuwe aanvallen kan je in stijl de duizenden vijanden wegblazen.