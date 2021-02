Begin februari verscheen Destruction AllStars, die gratis te verkrijgen is als je PlayStation Plus abonnee bent. In de afgelopen weken zijn er meerdere updates voor de game uitgebracht en Lucid Games is voorlopig nog niet klaar met de ondersteuning voor deze titel. De ontwikkelaar vraagt allereerst om feedback te blijven geven, wat ze mee kunnen nemen in komende updates.

Daarnaast heeft de ontwikkelaar een roadmap vrijgegeven voor wat spelers van Destruction AllStars in de nabije toekomst mogen verwachten en men is best wel wat van plan. Hieronder op een rijtje wat er zoal aan zit te komen:

Februari

Double XP Weekend

Genesis’ Challenge Series

Maart

Featured Playlist: Mayhem 8v8 (Playable in a party!**)

Featured Playlist: Stockpile 4v4

Double XP Weekends

Bluefang’s Challenge Series

10 New Skins

April

Featured Playlist: Carnado Solo

Double XP Weekends

A few more surprises…

De Challenges Series zijn singleplayer ervaringen rondom een AllStar en zijn of haar rivaal. Via deze uitdagingen – die met cinematische introducties en een verhaal komen – kan je de helden beter leren kennen. Deze uitdagingen worden als extra aan de evenementen toegevoegd en deze voltooien levert je extra’s en meer informatie op.

Deze Challenges Series komen ook met wat specifieke extra modi en dat zijn: Crash Course (Time Trial), Break Time (Sloop alle kisten binnen de tijd), Transporter (Speel taxichauffeur), Skirmish (Sloop meer dan je tegenstander) en Showdown (1v1 en schakel de ander uit om te winnen).

In maart en april staat er nog veel meer op het programma, zoals je hierboven kunt zien. Destruction AllStars spelers hoeven zich de komende tijd dus absoluut niet te vervelen!