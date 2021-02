Daar is dan eindelijk de langverwachte wrap-editor! Nu kan elke creatieveling naar hartenlust zijn wagen pimpen met de meest gekke kleuren en stickers. Zo zal je de Picasso in jezelf kunnen bovenhalen, maar voor de minder creatieve mensen onder ons zijn er natuurlijk ook voorgemaakte liveries beschikbaar. Deze zelfgemaakte kunstwerken kan je niet alleen showen aan de AI, maar ook in online races zal je je eigen liveries kunnen gebruiken.

Een belangrijk kritiekpuntje dat we hierbij moeten maken, is dat de liveries niet te delen zijn met andere spelers. Zie jij iemand rondrijden met een vette livery die jij ook op je auto hebben wil? Wel, pech gehad. Dan zal je hem zelf moeten proberen na te maken, want delen is dus geen optie. Aan de positieve kant wil dit natuurlijk zeggen dat al jouw wagens er uniek uit zullen zien.

Deze wrap-editor is niet het enige wat de nieuwe update met zich meebrengt. Er zijn ook wat bugfixes en tweaks die de ervaring nog beter moeten maken, die in de basis overigens al prima was, zoals je in onze special kan lezen. Tot slot willen we nog even meedelen dat als je op de PS5 speelt, je dit nu kan doen in 4K op 60 fps. PS4 Pro-spelers zullen echter tevreden moeten zijn met 4K op een onbegrensde 50+ fps.