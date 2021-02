Het originele Subnautica is een meer dan prima survival game waarin je als duiker de bodem van de oceaan kan verkennen. Met de opvolger, Subnautica: Below Zero, heeft ontwikkelaar Unknown World Entertainment ervoor gekozen om de game eerst een tijd als early access titel op de pc uit te brengen, alvorens het volledige product ook naar consoles te brengen.

Nu heeft Bandai Namco bekendgemaakt dat we op 14 mei met de game aan de slag kunnen. Als leuk extraatje mogen we die dag ook de PlayStation 5 versie van het origineel verwachten, wat tevens een gratis upgrade zal zijn voor mensen die de game al op de PlayStation 4 bezitten. Deze aankondigingen gaan natuurlijk gepaard met een nieuwe, wellicht wat korte, trailer.