Zo’n anderhalf jaar geleden werd Outriders aangekondigd door ontwikkelaar People Can Fly. Na een aantal keer uitgesteld te zijn, zou de game nu dan echt bijna moeten verschijnen. Een eerste indruk kan je alvast krijgen via de demo, die nu beschikbaar is om te downloaden.

In een interview met VG24/7 drukt creative director Bartosz Kmita ons nogmaals op het hart dat Outriders een project is waarbij ontzettend veel aandacht wordt besteed aan het verhaal. Ondanks dat je met Outriders ook verzekerd bent van heel wat actie met multiplayer features, was het nooit de intentie om de game als live-service uit te brengen. Dit wil niet zeggen dat de ondersteuning na de release dan stopt. Integendeel zelfs!

Kmita geeft aan dat de game vanzelfsprekend gewoon updates zal ontvangen, zelfs als het geen financieel succes blijkt. En zo wel, dan mogen we wellicht zelfs uitbreidingen verwachten.

“We don’t mean by ‘this is not a live service game’, that we’ll abandon the game immediately after launch,”

“Even if the game isn’t super successful, we still have plans to make some adjustments to the balance and some other things. But if the game is more successful and people like it, we’re more than happy to create more adventures – it’s up to how players react to the game and how they feel overall about the game.”