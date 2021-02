Voor alle fans van het horrorgenre en zonder PS5 hebben we slecht nieuws. Tormented Souls, een nieuwe horrorgame geïnspireerd door de klassiekers Resident Evil en Silent Hill, zal niet meer verschijnen op de PS4. Uitgever PQube en ontwikkelaars Dual Effect en Abstract Digital Works hebben dat nieuws bevestigd.

Voor alle fans van het horrorgenre mét een PS5 is er daarentegen wel goed nieuws. De genoemde titel slaat de last-gen systemen over en wordt rechtstreeks naar de nieuwe platformen gebracht. Waarom men de game niet gewoon cross-gen uitbrengt is onduidelijk, een gemiste kans als je het ons vraagt. Dat is immers een veel grotere afzetmarkt.

De onderstaande video is nogmaals de PS4-trailer van deze game, maar we gaan ervan uit dat de game op de PS5 grotendeels hetzelfde blijft.