Het zat er al een beetje aan te komen. Zeker na dat bericht van een aantal dagen geleden, waarbij ineens PS5 Trophies voor Mortal Shell opdoken, maar nu is het officieel. De ‘next-gen’ versie van Mortal Shell komt eraan, en wel in maart.

Als je de game al in bezit hebt voor de PS4, dan ontvang je een gratis upgrade naar de PS5-versie. Hiervan mag je mooiere textures in 4K verwachten en als kers op de taart een vaste 60 frames per seconde. De game maakt ook gebruik van de speciale DualSense features, zoals naar je fluisteren, haptische feedback die aanvoelt als een hartslag en meer.

Heb je de game nog niet in bezit? Dan kun je deze vanaf 4 maart aanschaffen voor €29,99 in de PlayStation Store. Later zal er ook een fysieke editie uitkomen, waar je een reversible box-art, een 140 pagina’s tellend artbook en ansichtkaarten bij krijgt voor de prijs van €39,99.

Meer weten over Mortal Shell? Check dan hier onze review.