Sony PlayStation kondigde vorige week de terugkeer van het Play At Home initiatief aan, wat een programma is om consumenten in een lockdown situatie van wat entertainment te voorzien. Dit initiatief duurt vanaf begin deze maand tot ergens in juni en Sony zal binnenkort meer details bekendmaken.

Een van de onderdelen is het weggeven van games, net zoals vorig jaar gedaan werd met Journey en Uncharted: The Nathan Drake Collection. Deze keer geeft Sony in samenwerking met Insomniac de topper Ratchet & Clank uit 2016 voor de PlayStation 4 weg en hierbij het bericht dat de game live staat in de PlayStation Store zonder prijskaartje.

Kortom, je kunt de game nu downloaden en daarmee is de game voor altijd van jou. Om de game binnen te halen of om ‘m in je downloadlijst te zetten, kan je hier terecht.