Vanwege de coronapandemie werd de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2 van september naar november 2020 uitgesteld. Het gevolg is ook dat de seizoenen ietwat zijn opgeschoven voor de rest van dit jaar gevolgd door The Witch Queen eind 2021. Dit is de volgende uitbreiding voor Destiny 2 en Bungie is er vroeg bij, want ze hebben aangegeven dat deze uitbreiding niet langer in 2021 uitkomt.

Via een nieuw algemeen bericht laat de ontwikkelaar weten dat ze de release van The Witch Queen van eind 2021 opschuiven naar begin 2022. Een van de redenen om de uitbreiding uit te stellen is voor ‘de gezondheid van het ontwikkelteam’. Bungie heeft gemerkt dat het werken aan grote releases aan het einde van het jaar niet ideaal is, waardoor ze besloten hebben om naar een ‘slot’ vroeg in een nieuw jaar te werken, wat ze nu dus met deze uitbreiding doen.

Gezien The Witch Queen het slotstuk van de ‘Light and Darkness Saga’ is, wil Bungie de tijd nemen om het op een goede manier af te ronden. Verder heeft de ontwikkelaar nog uiteen gezet wat de plannen voor de komende 12 maanden zijn, daarvoor kan je hier terecht.