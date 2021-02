Onlangs werd Knockout City aangekondigd door Velan Studios en EA, waarover je in onze uitgebreide hands-on preview meer kan lezen. Tijdens State of Play is er een nieuwe trailer vrijgegeven die de nodige gameplay laat zien en ondertussen wordt ook het concept uitgelegd.

Dus mocht het je nog niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je hieronder de nieuwe gameplaytrailer bekijken. Knockout City is in ontwikkeling voor onder andere de PlayStation 4 en zal verschijnen op 21 mei later dit jaar.