Sloclap – een onafhankelijke ontwikkelaar die eerder al indruk wist te maken met Absolver – heeft zonet Sifu aangekondigd op Sony’s meest recente State of Play presentatie. Een eerste trailer onthulde een gestileerde, oosters aandoende wereld, waarin een stoere jongeman het met razendsnelle hand-to-hand combat opnam tegen een klein legertje aan vijanden.

De actie flitste van het scherm en had, ondanks de licht cartoonesk aandoende presentatie, behoorlijk wat impact. Onze interesse was met andere woorden meteen gewekt. Veel extra informatie kregen we verder niet, buiten dan dat de game binnenkort naar de PlayStation 5 zal komen. Zodra we meer weten, brengen we jullie direct op de hoogte.