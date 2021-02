Vorig jaar werd tijdens de PS5 State of Play uitzending de game Solar Ash aangekondigd. Sindsdien hebben we er niets meer van vernomen, maar tijdens de State of Play uitzending van vanavond kwam de game weer voorbij. Ditmaal met een zogeheten ‘deep dive’, waarin de ontwikkelaar wat meer over de game, het concept en de gameplay vertelde.

Check de video hieronder om meer over Solar Ash te weten te komen. Deze game heeft nog geen releasedatum gekregen, maar staat gepland voor ergens in 2021. De game verschijnt dan zowel voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5.