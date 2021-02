De wereld van Oddworld bestaat al zolang we ons PlayStation kunnen herinneren, maar we kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Het origineel kwam uit op de allereerste PlayStation console, en 24 jaar later verwelkomen we Oddworld: Soulstorm met open armen op de PlayStation 5.

Tijdens State of Play pakte de ontwikkelaar uit met heel wat gameplay én een releasedatum waar we niet eens meer zo lang op hoeven te wachten, namelijk 6 april! In de onderstaande beelden zien we alles wat hoofdpersonage Abe te doen staat om zijn volk te bevrijden. Zo zien we hoe hij objecten plundert om er zijn voordeel mee te doen, en natuurlijk komt ook het iconische overnemen van zijn vijanden weer terug.

En, als klap op de vuurpijl… Oddworld: Soulstorm is in april geheel gratis voor PlayStation Plus abonnees.

Check al het moois in de video hieronder!