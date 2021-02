Five Nights At Freddy’s dook in al zijn geschifte glorie op tijdens Sony’s meest recente State of Play presentatie. De game pakte uit met een nieuwe trailer, die aantoonde dat de franchise dit keer op een iets ander soort gameplay mikt.

First person survival horror, maar dan in de krankzinnige wereld die de oorspronkelijke Five Nights games zo onweerstaanbaar maakte? Klinkt alvast goed, al valt het uiteraard af te wachten of de game ook effectief zal weten te overtuigen.

Five Nights At Freddy’s: Security Breach zal ergens in 2021 verschijnen op de PlayStation 5.