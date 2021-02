Kena: Bridge of Spirits is een veelbelovende game voor de PlayStation 5 die aanvankelijk gepland stond voor eind 2020, maar in september vorig jaar werd al duidelijk dat Ember Labs die beoogde release niet zou gaan halen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar wat screenshots vrijgegeven, maar veel meer hebben we niet gezien.

Tijdens de State of Play uitzending van vanavond kreeg de game echter weer aandacht en dat middels een nieuwe trailer. Deze trailer is vrij uitgebreid met de nodige gameplaybeelden die een goed beeld van deze avonturen platformer geven, check het hieronder. Aan het einde van de trailer is tevens een releasedatum te zien, de game zal namelijk op 24 augustus 2021 verschijnen. Dat is iets later dan het beloofde eerste kwartaal van dit jaar, maar nu hebben we zekerheid.