Het mag duidelijk zijn: het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake heeft zowel fans van het origineel als nieuwkomers weten te overtuigen. In (ongeduldige) afwachting van het vervolg mag een PS5-upgrade niet ontbreken. Deze werd vandaag eindelijk aangekondigd tijdens Sony’s State of Play presentatie.

De upgrade luistert naar de mysterieuze naam Final Fantasy VII: Intergrade en zal een hoop technische verbeteringen met zich meebrengen. Daarnaast krijg je een nieuwe episode voorgeschoteld, waarin Yuffie de centrale rol zal vertolken. Meer dan de moeite waard om de game nog eens boven te halen, dus.

Het beste nieuws hebben we naar goede gewoonte tot laatst bewaard. Als je Final Fantasy VII reeds op de PlayStation 4 hebt aangeschaft, krijg je gratis toegang tot de Intergrade update. Lang gaan we daar overigens niet op moeten wachten: op 10 juni ligt de upgrade reeds in de virtuele winkelrekken.