Arkane Studios werkt al geruime tijd aan Deathloop die een tijd lang exclusief zal zijn voor de PlayStation 5. Een deal die ondanks de overname van Bethesda door Microsoft gehonoreerd zal worden, wat netjes is. Van deze game hebben we natuurlijk al het nodige gezien en tijdens State of Play werd er nogmaals wat footage getoond.

Dit middels een zeer stijlvolle trailer die volop gameplay laat zien, wat een goed beeld van het concept geeft. Veel woorden hoeven we er verder niet aan vuil te maken, druk hieronder op play en geniet. Deathloop staat gepland voor een release op 21 mei 2021.