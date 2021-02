Sony heeft wereldwijd studio’s en het merendeel is in de Verenigde Staten en Europa gevestigd. Een van de studio’s in het thuisland is natuurlijk de bekende Japan Studio, maar daar leek het te rommelen. Het merendeel van het personeel dat bij deze studio werkt, heeft geen contractverlenging gekregen. Hierdoor zullen ze na 1 april 2021 niet langer werkzaam zijn bij de ontwikkelaar.

Dat schrijft VGC althans op basis van verschillende bronnen. De studio zal overigens niet sluiten, want de lokalisatie afdeling blijft bestaan en ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor het zakelijke gedeelte blijven op hun plek zitten. Verder blijft ASOBI Team behouden. Dit is de ontwikkelaar die ons onder andere Astro’s Playroom heeft gebracht. De mensen uit Japan Studio die mogen blijven, die zullen onder andere bij dit team ondergebracht worden.

De reden om deze studio terug te schalen is volgens de bronnen omdat het niet genoeg winstgevend is geweest. Wat hierin mee zou tellen is dat de studio graag games wilde maken voor de Japanse markt met de hoop dat het wereldwijd aantrekkelijk zou zijn, daar waar Sony juist graag had dat de studio titels maakte die wereldwijd een hit zouden zijn. Net zoals de andere Worldwide Studios van Sony PlayStation doen.

Dit bericht volgde op een ander nieuwtje omtrent Masaaki Yamagiwa, waarvan kortgeleden bekend werd dat hij bij de studio is vertrokken. Hij was producer voor Bloodborne, Deracine en Tokyo Jungle. Recent zijn ook Ryo Sogabe (video manager) en Brendan Pritchard bij de studio vertrokken. Verder is in december 2020 Teruyuki Toriyama vertrokken bij Japan Studio, samen met Kazunobu Sato en Junya Okura, die samen Bokeh Game zijn begonnen.

Naar aanleiding van al deze ontwikkelingen en de geruchten die daarop volgden heeft Sony officieel gereageerd. Middels een verklaring laat het bedrijf weten dat de studio een reorganisatie krijgt, waarbij ASOBI Team de blijvende ontwikkelaar zal zijn. De rest van de activiteiten in zakelijk opzicht worden bij Sony PlayStation intern ondergebracht.