De PlayStation 5 beschikt over een slot om het opslaggeheugen verder uit te breiden, maar deze is nog niet bruikbaar. Sony moet dit via een firmware update mogelijk maken en dat kan op het moment dat dit soort opslag van externe partijen officieel is goedgekeurd. Met een beperkte schuifruimte waarmee de PlayStation 5 standaard komt en een toename in games, zal het gewenst zijn om die uitbreidmogelijkheid te kunnen gebruiken.

Sinds de release van de console heeft Sony hier verder niet over gesproken, maar uit een nieuw bericht van Bloomberg blijkt dat de functie over niet al te lange tijd functioneel gemaakt gaat worden. De site schrijft dat er deze zomer een firmware update uitkomt die ondersteuning voor extra opslaggeheugen zal bieden. Ook zal deze update hogere snelheden bij de cooling fan toelaten om oververhitting te voorkomen.

Helaas is niet duidelijk wanneer deze functionaliteit precies beschikbaar gesteld wordt, maar Sony zou in ieder geval momenteel werken aan het mogelijk maken van de M.2 SSD geheugenuitbreiding voor de console. Het zit er dus echt aan te komen. Zodra we meer horen over een release van de firmware update in kwestie, dan lees je het hier.