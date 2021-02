Het tweede seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone is afgelopen donderdag van start gegaan. Dit heeft de nodige nieuwe content naar de game gebracht, dit in zowel de multiplayer als de Zombies modus. Ook Verdansk is van een update voorzien, zo zijn de raketsilo’s onder de monumenten nu toegankelijk en er is een schip aan land gekomen bij Prison. Spelers hebben dus weer genoeg om te ontdekken en vanzelfsprekend is dit seizoen gekomen met een nieuwe Battle Pass.

In samenwerking met Activision mogen we nu maar liefst tien keer deze Battle Pass weggeven. Althans, we geven tien keer een code weg voor 2400 Call of Duty Points. Dat is precies genoeg om de duurste bundel mee aan te schaffen, waarmee je de Battle Pass krijgt én 20 Tier skips. Heb je de Battle Pass gelijk al aangeschaft? Dan kan je de forse hoeveelheid punten natuurlijk gebruiken om in de in-game store iets leuks aan te schaffen. Er zijn genoeg toffe bundels verkrijgbaar.

Om kans te maken op een van de tien codes, dien je ons een mailtje te sturen waarvoor je de onderstaande stappen kan volgen. In het mailtje dien je aan ons te vertellen waarom jij dé Call of Duty speler bent die we een van de codes moeten sturen. Wees creatief en overtuig ons dat wij jou moeten kiezen om een code toe te sturen en wellicht zie je dan begin volgende week een code in je mailbox verschijnen!

Gezien het seizoen al bezig is zal deze actie van korte duur zijn. Je hebt tot maandagavond 23.59 uur de tijd om deel te nemen, dinsdag of woensdag zullen we de winnaars benaderen. Doe je ook mee? Zet jouw motivatie op de mail, we zijn erg benieuwd!

Let op: Om de Call of Duty Points in Warzone te kunnen gebruiken moet je wel eerst Cold War even opstarten na het activeren. Hier dien je dus rekening mee te houden mocht je een code winnen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'CoD Battle Pass' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Activision zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 1 maart 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Activision.