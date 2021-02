We hebben het in de afgelopen maanden meermaals gehad over Game Pass van Microsoft, wat een mooie service is. Diverse nieuwe games worden er in opgenomen en tegen een vast bedrag per maand kan je al deze titels spelen. De vraag voorafgaand aan de release van de huidige consoles was natuurlijk wat Sony hier tegenover zou stellen. In interviews gaf het bedrijf aan dat een systeem als Game Pass niet lucratief zou zijn, waardoor ze die kant niet op zouden gaan. Sony realiseerde zich echter wel dat ze enigszins met een antwoord moesten komen en dat is de PlayStation Plus Collection geworden.

Het is lang niet zo allesomvattend als Game Pass, maar het is absoluut een mooi gebaar. Maar nu we enkele maanden in de nieuwe generatie zitten kunnen we stellen dat Sony hier wel degelijk meer over na heeft gedacht dan ze aanvankelijk lieten doorschemeren. Dat is namelijk terug te zien in de games die ze via PlayStation Plus aanbieden. Bij de release van de console was de launchgame Bugsnax gratis, in de maand erop volgde de PS5-upgrade van Maneater. Twee aardige titels, maar niet per se iets om tegen Game Pass op te boksen. Dat is gemakkelijk verklaarbaar, het aanbod van games is nog zeer beperkt en het is per definitie fijn dat Sony PlayStation 5 bezitters in ieder geval wat te bieden had.

Begin deze maand kwam Destruction AllStars uit en die game werd gelijk in de service gedropt en is nog tot 5 april beschikbaar. Ook verscheen toen Control: Ultimate Edition voor de PS4- en PS5, die gelijk ook via PlayStation Plus aangeboden werd. Hoe je het wendt of keert, dit zijn wel titels die van een wat groter kaliber zijn en dan komen we aan in de maand maart, wanneer we Final Fantasy VII Remake mogen verwachten. Dit is weliswaar een PlayStation 4 game, maar we mogen de impact daarvan natuurlijk niet onderschatten.

De enige PlayStation 5 game voor maart is Maquette. Dit is een wat kleinere titel, maar wel een gloednieuwe release. Tijdens State of Play werd aangekondigd dat Oddworld: Soulstorm in april zal verschijnen voor de PlayStation 4 en 5, en dat de PS5-versie dan gelijk de gratis game voor die maand is. Het patroon wat hier een beetje in terug te zien is als het op de PS5-games aankomt, is dat we vanaf de release tot op heden en in de nabije toekomst, Maneater uitgezonderd, stelselmatig nieuwe titels krijgen.

En wat doet Microsoft met Game Pass? Vrij nieuwe titels via de service aanbieden. Natuurlijk in grotere getale, maar Sony volgt hierin wel enigszins dat concept door ook nieuwe PlayStation releases via PlayStation Plus aan te bieden. Interessant is ook een citaat van CEO Jim Ryan, die recent al aangaf in een interview dat Sony deze route nog veel vaker gaat volgen. Dit omdat het lucratief voor Sony is gebleken én het kan op waardering vanuit de community rekenen.

Hoe dan ook, het leek op voorhand dat Microsoft goud in handen had met Game Pass. Laten we wel wezen, het is een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Sony zal die route absoluut niet gaan volgen, maar zo langzamerhand kunnen we wel stellen dat ze een effectief offensief hebben ingezet. Het is een soort ‘oorlog’ achter de schermen in de zin van wie het meest aantrekkelijke aanbod heeft en laat dat maar zo lang mogelijk doorgaan, want wij als gamers profiteren alleen maar.

Goed, het is natuurlijk een Jouw mening en we werpen hier een balletje op om over te discussiëren. Vandaar dat we het vanaf hier aan jullie laten om je mening erover te geven. Zie je dit ook als een effectief offensief? Is dit gewoon wat je op z’n minst van PlayStation Plus verwacht of ben je juist teleurgesteld in hoe het nu gaat. Het kan weer alle kanten op en je mening horen we zoals altijd graag hieronder.