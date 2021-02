BioWare werkt al een lange tijd aan een nieuw deel in de Dragon Age franchise en waar EA de afgelopen jaren vooral inzette op een ‘live-service’ voor hun games, is het bedrijf van die filosofie afgestapt. Dit is goed nieuws voor Dragon Age, want de game zal volgens een bericht van Bloomberg nu volledig op een singleplayer ervaring gericht zijn.

EA is tot inkeer gekomen door het succes van Star Wars Jedi: Fallen Order en het falen van Anthem. Volgens bronnen van Bloomberg werd de nieuwe Dragon Age aanvankelijk ontworpen met een heftig multiplayer component. Dit zou door sommige medewerkers afwijzend omschreven zijn als ‘Anthem met draken’, wat ook de reden zou zijn voor het vertrek van creative director Mike Laidlaw in 2017.

Volgens Bloomberg zou EA BioWare enige tijd terug toestemming hebben gegeven om alle multiplayer componenten uit de game te strippen en de titel om te vormen naar een pure singleplayer ervaring. Dit is een proces dat al enkele maanden bezig zou zijn en dat klinkt liefhebbers van de franchise vast goed in de oren.