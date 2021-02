Recent hebben Activision en Toys for Bob aangekondigd dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time zijn weg naar de PlayStation 5 zal vinden. De game zal voor bezitters van de PS4-versie gratis te upgraden zijn, wat natuurlijk mooi meegenomen is.

De PlayStation 5 versie van de game komt met de nodige verbeteringen en die worden in de nieuwe trailer hieronder uiteengezet. De game maakt gebruik van de DualSense features en ook het visuele aspect krijgt een upgrade dankzij de 4K resolutie en framerate van 60 frames per seconde.

Om alle veranderingen en verbeteringen in vogelvlucht te zien, kan je hieronder op play drukken.