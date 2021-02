Ontwikkelaar Milestone heeft in samenwerking met Mattel hun nieuwste racegame “Hot Wheels Unleashed” aangekondigd, wat een erg actievolle en chaotische arcade racer moet worden. De beroemde speelgoedauto’s krijgen dus nogmaals een nieuwe videogame adaptatie en de ontwikkelaar vertoont alleszins een passie voor het “bronmateriaal”. Michele Caletti van Milestone aan het woord:

“Like many other team members who worked on the game, I’ve been playing with Hot Wheels since I was a child, and today I’m still a hungry Hot Wheels fan and collector. This is the reason why we’re all so committed in delivering the purest and most authentic Hot Wheels gameplay experience ever in a videogame. We owe it to the Hot Wheels community and to our inner children.”