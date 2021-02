In de diepste hoekjes van het internet, meer specifiek op een ResetEra-post, doken plots nieuwe geruchten op over Life is Strange 3.

Volgens de auteur van de berichten, een persoon genaamd “Bing”, zal Life is Strange 3 een 5-delig avontuur worden dat ons wordt gebracht door ontwikkelaar Deck Nine, de makers van Life is Strange: Before the Storm. De voorlopige titel zou “Life is Strange: True Colors” zijn en het hoofdpersonage van dienst zou Alex heten. Alex is een Aziatisch-Amerikaanse vrouw, die gedachten kan lezen.

Uiteraard gaat het hier om geruchten en niet om officieel bevestigd nieuws. Neem dit dus met de gebruikelijke korrel zout en wacht nog even de officiële bevestiging af. Volgens diezelfde geruchten zal een aankondiging bovendien niet erg lang meer op zich laten wachten.